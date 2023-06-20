Törende 139 hemşire adayı mezun oldu.

Suşehri öğretmen evi konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Rektöer Yardımcısı Hilmi Atasever, Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, ilçe protokol üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenci aileleri katıldı. Mezun olan öğrencilere yapılan törenle diplomaları verildi.

”8 yıllık geçmişinde 1071 öğrenciyi mezun verdik””

Suşehri Sağlık Yüksek Okulu 2022-2023 mezuniyet töreninde konuşma yapan okul müdürü Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, ''Bu gün burada yüksekokulumuzun 8 yıllık geçmişinde 1071 öğrenciyi mezun vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu gurur sadece üniversitemiz ve yüksekokulumuza ait değil gençlerin bu güne gelmesinde her türlü fedakarlığı gösteren anne ve babalar, şu anda eğitimini başarı ile bitiren mezunlarımıza aittir'' dedi.

“Kariyerinizde bir kilometre taşı oluşturacaktır”

Burada alınan eğitimin öğrencinin kariyerinde kilometre taşı oluşturacağına vurgu yapan Tuğut” Sevgili, genç meslektaşlarım, burada aldığınız eğitim, saha, klinik ve temel bilim alanlarında şekillenecek kariyerinizde bir kilometre taşı oluşturacaktır. Biz sizlerin, sizlerin yaşadığı topluma duyarlı, bilginin önemini kavramış, araştıran, teknolojiyi bakımında kullanabilen, bakım verdiği bireyin daima önceliklerini önüne koyan, merhametli, hastasını iyi dinleyen, iyi iletişim kuran, etik değerleri ve ahlaki değerleri özümsemiş hemşireler olarak yetişmenizi hedefledik'' diye konuştu.

Suşehri öğretmen evi konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hilmi Atasever, Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nilüfer Tuğut, ilçe protokol üyeleri, öğretim görevlileri ve öğrenci aileleri katıldı. Mezun olan öğrencilere yapılan törenle diplomaları verildi.