14 Şubat'ta hem esnafın hem de vatandaşın yüzü gülecek

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamasında çiçekçi esnafının açık olacağını vurgulayan SESOB Başkanı Köksal, “14 Şubat hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için önemlidir. Bu doğrultuda sevdiğini mutlu etmek isteyen vatandaşlarımız için çiçekçilerimiz hafta sonunda işyerlerini açık bulunduracak ve hizmet verecektir. Sevgililer gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle çiçekçi esnafımız 12 Şubat Cuma akşam 20.00'dan gece 24.00'da kadar eve sipariş yapacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında iş yerinde, akşam 22.00 ile gece 24.00 arasında ise eve servis şeklinde hizmet sunacaklardır. Bu konuda İçişleri Bakanlığımız tarafından Valiliğimize de genelge gönderilmiştir. Tüm esnaflarımıza bereketli, kazançlı günler diler, vatandaşlarımızın sevgililer gününü kutlarım” dedi.

Pandemi de hem esnafımızı hem de sevgilinizi mutlu edin

Pandemiden çiçekçi esnafının da etkilendiğini dile getiren Başkan Köksal, eşini, sevgilisini, nişanlısını mutlu etmek isteyenlerin alışverişlerini küçük esnaftan yapmasının önemli olduğunu belirterek, “Elbette bu günlerde özel alışverişler yapılmaktadır. Pandemi de esnafımız zor günler geçiriyor. Bu süreçte esnafımıza destek olmak , alışverişler yaparak katkı sağlamakta önemlidir. Sevgililer günü alışverişlerimizi sosyal medya hesaplarından yapmak yerine kendi esnaflarımızdan yaparak onlara destek olmalıyız. Esnaflarımızda her bütçeye uygun 14 Şubat hediyesi bulunmaktadır. Hem sevdiklerimizi hem de vatandaşlarımızı mutlu etmek için vatandaşlarımızı esnafımızdan alışveriş yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.