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149 bin boş makarona el konuldu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 149 bin boş makaron ve kaçak tütüne el konuldu.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir işyeri denetlendi. İş yerinde ve iş yerine ait otomobilde yapılan aramada; 28 kilogram kaçak tütün, 330 kilogram kıyılmış tütün, 149bin dal boş makaron ve 10 bin 400 dal içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla alakalı olarak 3 şahsa 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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