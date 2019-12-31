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15 farklı dile çevrildi, Türkçe'ye ise Çarboğa çevirdi

SİVAS (İHA) – Azerbaycanlı şair Seyit İmadeddin Nesimi’nin şiirleri, 650.

SİVAS (İHA) – Azerbaycanlı şair Seyit İmadeddin Nesimi'nin şiirleri, 650. Doğum yılı münasebetiyle TÜRKSOY tarafından 15 farklı dile çevrildi.


Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından yapılan çalıma ile Azerbaycanlı şair Seyit İmadeddin Nesimi'nin 650. Yıl dönümü dolayısı ile şiirlerini 15 farklı dile çevrildi. Tamamlanan çeviriler kitaplara dönüştürüldü. Editörlüğünü Azerbaycan'ın Türkiye Temsilcisi Elçin Gafarlı'nın yaptığı çalışmanın Bilimsel Danışmanlığını Ordinaryus Prof. Dr. Teymur Kerimli üstlendi. Eserlerin günümüz Türkçesine çevirisini ise Şair Kenan Çarboğa yaptı.

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