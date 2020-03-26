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15 iş yerine Korona tutanağı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, alınan kararlara uymayan 15 iş yeriyle ilgili tutanak tutularak işlem yapıldıSivas’ın Suşehri ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması devam ediyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, alınan kararlara uymayan 15 iş yeriyle ilgili tutanak tutularak işlem yapıldı


Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması devam ediyor. Suşehri Hıfzıssıhha Kurulu'nun Korona virüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda yaklaşık 200 iş yeri denetlendi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan 15 iş yeriyle ilgili aykırı faaliyetten tutanak tutularak işlem yapıldı. İlk sefer olması nedeniyle uyarı yazısı gönderilecek olan esnaflara, yeni denetimlerde de aykırılıkların devam etmesi halinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulanacağı belirtilirken, denetimlere devam edileceği ifade edildi.

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