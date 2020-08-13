İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 lokum dinamit ele geçirildi

Sivas’ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere 15 lokum dinamit ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere 15 lokum dinamit ele geçirildi.


Sivas'ın Zara İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında 21 gram hint keneviri, 220 gram tohum kenevir, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 15 lokum dinamit ele geçirildi.


Üç kişi hakkında, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya il değiştirmesi ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçlaması ile işlem yapıldı. İfadelerinin alınmasının ardından adli makamlara çıkartılan 3 kişiden biri tutuklandı. İki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.