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15 olayda 21 kişi hakkında işlem yapıldı

Sivas’ta son beş gün içerisinde jandarma mıntıkasında gerçekleşen 15 asayiş olayında 21 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Sivas'ta son beş gün içerisinde jandarma mıntıkasında gerçekleşen 15 asayiş olayında 21 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.


Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 30 Eylül-05 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde toplamda 15 ayrı suç teşkil eden olay tespit edildi. Bu olaylarda; 1 kilo 678 gram esrar maddesi, gram metamfetamin, 1 adet Ruhsatsız tabanca, 15 adet muhtelif tarihi eser, 180 paket kaçak sigara ve 2 adet detektör ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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