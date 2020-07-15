15 Temmuz Atletizm yarışmasında kıyasıya rekabet yaşandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Sivas'ta “15 Temmuz Atletizm Yarışması” düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı yarışma kıyasıya rekabete sahne oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilimizde bir dizi program düzenlendi. Bu kapsamda Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Millet Bahçesindeki ilk programda Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü 1000 metre atletizm koşusunun startını verdi.

Yaklaşık 50 sporcunun katılığı yarışmada, sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek madalya kazanabilmek için ter döktü. Yarışı tamamlayan bazı sporcular ise zaman zaman baygınlık geçirdi.

Yarış sonunda dereceye girenlere madalyaları Vali Ayhan ile Başkan Bilgin takdim etti. Madalya töreninin ardından dev Türk Bayrağı ile toplu hatıra fotoğrafı çekildi.