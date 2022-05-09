İhlas Haber Ajansı

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15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu, kazada 2 kişi yaralandı

Sivas’ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin istinat duvarından uçtuğu kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin istinat duvarından uçtuğu kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Paşabahçe mesire alanından Sivas merkez istikametinde dönüş yolunda meydana geldi. M.M. (15) idaresindeki 58 FP 921 plakalı Ford marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarından aşağı uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilde 15 yaşındaki sürücü M.M. hafif yaralanırken otomobilde bulunan 17 yaşındaki O.B. ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin ters dönen otomobilden çıkarmasının ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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