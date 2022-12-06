İhlas Haber Ajansı

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170 atlet ter döktü

Sivas’ta 170 sporcunun katılımıyla yapılan atletizm kros il birinciliği yarışları sona erdi.

Sivas'ta 170 sporcunun katılımıyla yapılan atletizm kros il birinciliği yarışları sona erdi. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.


Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen “Okullar arası atletizm kros il birinciliği” yarışları sona erdi.


Atletizm sahasında gerçekleştirilen heyecan dolu yarışlara 24 takımdan 170 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Yarışlar sonunda dereceye giren ekipler için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren okullara ve sporculara kupa ile madalyalarını Sivas Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, antrenörler ve hakemler takdim etti.

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