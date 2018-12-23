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18 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Sivas’ta annesini rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı silahla vurarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı.

Sivas'ta annesini rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı silahla vurarak öldüren 18 yaşındaki genç tutuklandı.


Sivas'ta geçtiğimiz günlerde Küçükminare Mahallesi'nde Hasan Gültepe'yi silahla dört el ateş ederek öldüren 18 yaşındaki Ümit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı mahkemece cinayet suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümit Ö., polisteki ifadesinde cinayeti Gültepe'nin annesini rahatsız ettiği gerekçesi ile işlediğini söyledi.

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