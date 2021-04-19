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18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Sivas’ta devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.30 sıralarında kent merkezi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Boran A. (18) idaresindeki 58 ACH 324 plakalı motosiklet seyir halindeyken devrildi. Kazada ağır yaranan sürücü olay yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

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