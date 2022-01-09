İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı'na tırmandılar

Sivas’ta bir grup dağcı, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nin zirvesine tırmandı.

Sivas'ta bir grup dağcı, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine tırmandı.


Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, düzenlenen sosyal etkinliklerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Her yıl profesyonel dağcıların uğrak mekanı olan Yıldızdağı, Gezengözler Doğa Koruma, Dağcılık ve Spor Kulübünden oluşan 10 kişilik ekibi ağırladı. Ekip, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine çıktı. Yürüyüşün tamamlanmasının ardından 2 bin 552 rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, zirvede Türk bayrağı açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.