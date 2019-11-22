2 Bin Badem fidanı toprakla buluştu

Sivas'ta Tarım Ve Orman Bakanlığı'nca 'Geleceğe Nefes Ol' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında il merkezine 53 km uzaklıkta bulunan Gazibey köyünde yaklaşık 2 bin adet badem fidanı toprakla buluşturuldu.

Gazibey köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, köy muhtarı Arif Öztürk ve köylüler katıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakmayı amaçlayan köylüler 1 saat içerisinde yaklaşık 2 bin badem fidanını Gazibey barajı bölgesinde toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan bu projeye bizlerde Gazibey köylüleri olarak katılım sağladık. Bu projede farklılık olması nedeniyle yaklaşık 2 bin adet badem fidanı diktik. Çiftçilerimize örnek olması amacıyla çam fidanı yerine badem fidanı diktik. Bu proje ile köylülerimizin birlik ve beraberliğini sağladık aynı zamanda Türkiye'de de örnek olmasını amaçladık. Bunu bir başlangıç olarak düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl boş alanlarımızı ağaçlar ile donatacağız. Emeği geçen katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.” Dedi.

Gazibey köyü muhtarı Arif Öztürk ise, “Türkiye genelinde başlatılan projede farkındalık oluşturmak amacıyla 2 bin adet badem fidanı getirdik. Köy sakinlerimizin katılımı ve yetkilerimizin desteği ile on binlerce fidanı toprakla buluşturacağız.” Diye konuştu.