İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. ihracat treni Sivas'ta

Türkiye’den Çin’e giden ikinci ihracat treni, Sivas’taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı.

Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat treni, Sivas'taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin, toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edip, 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştığı bildirilmişti. Türkiye'den Çin'e giden ikinci 42 vagonlu yük treni de bin 400 adet buzdolabı yüküyle geçtiğimiz gün İstanbul'dan yola çıktı. ikinci ihracat treni, saat 17.00 sıralarında Sivas'taki Bostankaya tren istasyonuna ulaştı. İhracat treni yaklaşık 30 dakika süren işlemlerin ardından, Çin'e gitmek üzere Kars'a hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.