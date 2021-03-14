2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 1 - Karacabey Belediyespor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Taner Tuncer, Mert Türk, Muhammed Sait Emre Alagöz
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Mustafa Aydın (Abdullah Halman dk. 46), Ozan Kılıçoğlu (Murat Akgül dk. 90 ?), Burak Aydın (Barış Can Öztürk dk. 46), Furkan Sağman, Pekin Köşnek, Hurşit Taşçı (İlhami Siraçhan Nas dk. 70), Şevki Çınar (Saruhan Bolat dk. 89 ?), Fatih Çolak
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ömer Faruk Gümüş, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Alper Karaman (Taşkın Kartal dk. 73), Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nızam (Arda Suat Bulut dk. 84 ?), Sadık Arda Yılmaztürk (Abdullah Dıjlan Aydın dk. 90 ?), Ömer Çetinbaş
Goller: Berk Ali Nızam (dk. 25) (Karacabey Belediyespor), Furkan Sağman (dk. 72) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Uğur Bulut, Burak Aydın, Şevki Çınar (Sivas Belediyespor), Alper Karaman, Berk Ali Nızam, Veysel Sapan (Karacabey Belediyespor)