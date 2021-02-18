2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 2 - Pazarspor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Pazarspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Yakup Özhan, Süleyman Yavaşoğlu, Selim Şenöz
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu (Pekin Köşnek dk. 88 ?), Burak Aydın (Oğuzhan Karataş dk. 72), Furkan Sağman (Tuğrul Yavaşçı dk. 89 ?), Volkan Eğri (Murat Akgül dk. 84 ?), Barış Can Öztürk, Hurşit Taşçı, Şevki Çınar, Fatih Çolak
Pazarspor: Mustafa Güngör, Mete Karahan (Feyyaz Aydil dk. 63), Şahinali Terzi, Onur Civelek, Emre Akgün, Ali Osman Karnapoğlu (Kadir Kaan Yurdakul dk. 63), Aykut Civelek, Ömercan Öndaş, Taha Gür, Muhammet Çelik (Savaş Çakır dk. 35), Eren Karadağ
Goller: Burak Aydın (dk. 10), Hurşit Taşçı (dk. 13) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Şevki Çınar, Barış Can Öztürk, Hurşit Taşçı, Murat Akgül (Sivas Belediyespor), Onur Civelek (Pazarspor)