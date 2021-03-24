2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Bodrumspor: 3

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 30. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında karşılaştığı Bodrumspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Burak Olcar, Aydın Karsavuran, Caner Kurt
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Mustafa Aydın, Burak Aydın (Kubilay Eren Şahin dk. 60), Furkan Sağman, Volkan Eğri (İlhami Siraçhan Nas dk. 60), Pekin Köşnek (Murat Akgül dk. 80 ?), Hurşit Taşçı (Barış Can Öztürk dk. 75), Şevki Çınar (Saruhan Bolat dk. 80 ?), Fatih Çolak
Bodrumspor: Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar, Oğuzhan Türk, Emirhan Subaş, Orhan Aktaş, Ozan Sol (Ferit Özler dk. 88 ?), Muhammet Aran ? (Batuhan Berkay Fındık dk. 6), Celal Dumanlı, Cenk Şen (Batuhan Ayvaz dk. 74), Halil İbrahim Sevinç (Adem Metin Türk dk. 88 ?), Murat Elkatmış (Hüseyin Erkan dk. 74)
Goller: Ozan Sol (dk. 37, 85), Batuhan Ayvaz (dk. 76) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Fatih Çolak, Muhsin Polat, Hurşit Taşçı (Sivas Belediyespor)