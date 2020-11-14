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2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Etimesgut Belediyespor ile 0-0 beraber kaldı.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Emrah Akkaya, Mücahid Adem Çelebi


Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Muhsin Polat, Ali Say (Volkan Eğri dk. 80), Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu (Muhammet Gundak dk. 87 ?), Emre Şahin, Hüseyin Tokmak, Abdullah Halman (Uğur Mustafa Türk dk. 57), Mehmet Fatih Ayık, Şevki Çınar


Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut, Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, Çağlayan Menderes, Mikail Koçak (Recep Metin dk. 80 ?), İbrahim Alan (Yusuf Yıldırım dk. 80 ?), Şahin Fıstıkcı, Alim Hardak, Alaettin Batuhan Tur, Halil Göçer, Yasin Görkem Arslan (Berat Tosun dk. 90 ?)


Sarı kartlar: Hüseyin Tokmak, Ozan Kılıçoğlu, Mehmet Fatih Ayık (Sivas Belediyespor), Hüseyin Öztürk, Berat Tosun (Etimesgut Belediyespor)

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