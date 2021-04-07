2. Lig: Sivas Belediyespor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Kırşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Celal Bayraklı, Ali Etlikci, Muhammet Oğuzhan Öztaş
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Mustafa Aydın (Burak Aydın dk. 65), Ozan Kılıçoğlu, Murat Akgül (Pekin Köşnek dk. 46), Barış Can Öztürk (Tuğrul Yavaşçı dk. 46), Kubilay Eren Şahin (İlhami Siraçhan Nas dk. 57), Hurşit Taşçı (Haktan Karabulut dk. 83 ?), Şevki Çınar, Fatih Çolak
Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener, Erbay Eker, Abdülkadir Akyıldız (Hakan Yılmaz dk. 87 ?), Üstün Bilgi (İsmail Düzgün dk. 87 ?), Serhat Mermer, Hakan Yavuz, Ali Kucık (Şerif Doğan dk. 32, Batuhan Süer dk. 76), Mehmet Alaeddinoğlu (Furkan Polat dk. 76), Oğuzhan Yazıcı, Onur Karakabak, Volkan Altınsoy
Gol: Üstün Bilgi (dk. 2) (Kırşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Tuğrul Yavaşçı (Sivas Belediyespor), Oğuzhan Yazıcı (Kırşehir Belediyespor)