2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - 1922 Konyaspor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında 1922 Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Suat Fidan, Vedat Hoşnam
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Murat Akgül dk. 76), Muhsin Polat, Ali Say (Eyyüp Öztep dk. 82 ?), Uğur Mustafa Türk, Emre Şahin (Volkan Eğri dk. 56), Furkan Sağman (Muhammet Gundak dk. 46), Mehmet Fatih Ayık, Cumhur Yılmaztürk (Mustafa Aydın dk. 46), Şevki Çınar, Fatih Çolak
1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Fatih Mankır, Adem Eren Kabak, İsmail Güven, Mehmet Ali Can (Seddar Karaman dk. 46), Maksut Taşkıran, Savaş Polat, Cihat Aktaş, Görkem Şimşek, Mehmet Gaffar Öz (Hamit Kulya dk. 46), Can Demir Aktav
Goller: Can Demir Aktav (dk. 64) (1922 Konyaspor), Fatih Çolak (dk. 90) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Cumhur Yılmaztürk, Fatih Çolak, Ali Say, Şeyhmus Aksu, Murat Akgül (Sivas Belediyespor), Savaş Polat, Maksut Taşkıran, Mücahit Atalay (1922 Konyaspor)