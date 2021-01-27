2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Mehmet Türkmen, Sedat Etik, Okan Akbal
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz (Abdulkadir Koç dk. 21), Uğur Bulut, Muhsin Polat, Ozan Kılıçoğlu, Burak Aydın (Murat Akgül dk. 75 ?), Furkan Sağman, Mehmet Fatih Ayık, Kubilay Eren Şahin (Samet Almalı dk. 76 ?), Hurşit Taşçı (Oğuzhan Karataş dk. 63), Şevki Çınar, Fatih Çolak
Kırklarelispor: Alp Tutar, Serkan Sözmen, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Kubilay Akyüz (Emre Balkı dk. 64), Murat Yılmaz, Arda Hilmi Şengül, Mert Sinan Pekesen (İsmail Ayaz dk. 89 ?), Ersel Aslıyüksek, Davut Babur, Berkan Burak Turan (Fatih Cerlek dk. 75 ?)
Goller: Uğur Bulut (dk. 48 k.k.) (Kırklarelispor), Ozan Kılıçoğlu (dk. 88) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Mert Sinan Pekesen, Ersel Aslıyüksek, Berkan Burak Turan (Kırklarelispor), Mehmet Fatih Ayık, Murat Akgül (Sivas Belediyespor)