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2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Vanspor Futbol Kulübü: 2

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Vanspor Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Erdem Mertoğlu, Akın Karabacak, Ahmetcan Akkoyun


Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Mustafa Aydın (Pekin Köşnek dk. 81 ?), Ozan Kılıçoğlu, Burak Aydın (Tuğrul Yavaşçı dk. 71), Furkan Sağman, Volkan Eğri (Hurşit Taşçı dk. 66), Barış Can Öztürk, Şevki Çınar, Fatih Çolak


Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Abdulkadir Özdemir, Sedat Cengiz (Rüştü Hanlı dk. 87 ?), Ömer Yıldız (Sedat Komi dk. 81 ?), Selim Kayacı (Berkan İbrahim Çakır dk. 46), Üzeyir Ergün, Oktay Aydın (Muhammet Mahmut Emir dk. 46), Ali Say (Burhan Arman dk. 58), Emre Özkan, Barış Gök, Yakup Demir


Goller: Furkan Sağman (dk. 31) (Sivas Belediyespor), Sedat Cengiz (dk. 60 pen.), Ömer Yıldız (dk. 68) (Vanspor Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Uğur Bulut, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor), Selim Kayacı, Muhammet Mahmut Emir (Vanspor Futbol Kulübü)

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