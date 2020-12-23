2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Eyüpspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Selim Özen, Emre Doğu, Çağrı Ateş
Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Şeyhmus Abdulkadir Aksu (Mehmet Fatih Ayık dk. 46), Uğur Bulut, Muhsin Polat (Volkan Eğri dk. 70), Ali Say, Mustafa Aydın (Muhammet Gundak dk. 46), Uğur Mustafa Türk (Furkan Sağman dk. 70), Ozan Kılıçoğlu, Emre Şahin, Şevki Çınar (Hurşit Taşçı dk. 84 ?), Fatih Çolak
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Muhammed Akarslan (Yasin Yener dk. 54), Onur Eriş, Okan Baydemir (Sadık Baş dk. 66), Serdar Cansu, Taha Can Velioğlu, Timur Temeltaş (Mikail Okyar dk. 74), Taşkın İlter, Kemal Tokak, Bülent Uzun (Muharrem Doğan dk. 74), Taha Balcı (Murat Yılmaz dk. 66)
Goller: Onur Eriş (dk. 9), Muhammed Akarslan (dk. 48) (Eyüpspor), Uğur Bulut (dk. 77), Ali Say (dk. 90 pen.) (Sivas Belediyespor)
Kırmızı kart: Furkan Sağman (dk. 90) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor), Muhammed Akarslan, Onur Eriş, Mikail Okyar, Murat Yılmaz, Kemal Tokak, Taha Can Veloğlu (Eyüpspor)