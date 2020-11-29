2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - GMG Kastamonuspor: 0

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında GMG Kastamonuspor'u 2-0 yendi.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Erkan Eryılmaz, Murat Güçlü, Sinan Ertinğü
Sivas Belediyespor: Yunus Emre Kırdal, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Ali Say, Uğur Mustafa Türk (Burak Aydın dk. 62), Ozan Kılıçoğlu (Mustafa Aydın dk. 71), Emre Şahin, Furkan Sağman (Cumhur Yılmaztürk dk. 82 ?), Mehmet Fatih Ayık, Şevki Çınar, Fatih Çolak
GMG Kastamonuspor: Atakan Akyol, Oğuzhan Doğan, Metincan Cici, Birkan Öksüz, Harun Aydın, Ömer Faruk Yücel, Mert Arabacı, Faruk Öcal, Sefa Gebeşoğlu (Eren Moroğlu dk. 54), Hakan Olkan, Eren Evin (Kerem İmamoğlu dk. 34)
Goller: Ali Say (dk. 3), Mehmet Fatih Ayık (dk. 89) (Sivas Belediyespor)
Sarı kartlar: Furkan Sağman, Uğur Bulut, Ali Say, Mehmet Fatih Ayık (Sivas Belediyespor), Birkan Öksüz (GMG Kastamonuspor)