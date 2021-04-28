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2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Pendikspor: 4

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup 36. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Pendikspor'a 4-2 yenildi.



Stat: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi


Hakemler: Emre Yüksel, Kürşathan Akın, Egemen Savran


Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Uğur Bulut, Mustafa Aydın (Tuğrul Yavaşçı dk. 62), İlhami Siraçhan Nas (Murat Akgül dk. 62), Burak Aydın (Oğuzhan Karataş dk. 72), Hüseyin Tokmak (Cengizhan Kodaz dk. 46), Mücahit Haktan Karabulut (Furkan Sağman dk. 46), Mehmet Fatih Ayık, Hurşit Taşçı, Şevki Çınar, Fatih Çolak


Pendikspor: Emre Aydın, Süheyl Çetin, Yaser Hacımustafaoğlu (Göksu Türkdoğan dk. 62), Kerem Kaya (Fırat Güllü dk. 46), Erdinç Pekgöz, Görkem Akıllı (Ömer Can Sokullu dk. 46), Mahmut Caner Alioğlu (Ömer Kandemir dk. 63), Umut Sönmez (Berat Ali Genç dk. 70 ?), Kadir Salih, Deniz Taşkesen, Enes Ersoy Öztürk


Goller: Umut Sönmez (dk. 4 ve dk. 59), Kerem Kaya (dk. 35), Ömer Can Sokullu (dk. 74) (Pendikspor), Hurşit Taşçı (dk. 73), Şevki Çınar (dk. 88) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Fatih Çolak, Tuğrul Yavaşçı, Furkan Sağman (Sivas Belediyespor), Yaser Hacımustafaoğlu, Deniz Taşkesen (Pendikspor)

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