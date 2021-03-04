2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Sakaryaspor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Kadir Kantekin, Osman Baruk
Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Uğur Bulut, Muhsin Polat, Mustafa Aydın, Burak Aydın (Murat Akgül dk. 67), Furkan Sağman (Abdullah Halman dk. 86 ?), Volkan Eğri (Barış Can Öztürk dk. 56), Pekin Köşnek, Hurşit Taşçı, Şevki Çınar (İlhami Siraçhan Nas dk. 86 ?), Fatih Çolak
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Abdulaziz Solmaz (Devrim Taşkaya dk. 83), Nuri Fatih Aydın, Muhammet Reis, Ali Özgün (Berk İsmail Ünsal dk. 71), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Mehmet Boztepe dk. 71), Berkay Can Demirmencioğlu
Goller: Furkan Sağman (dk. 3), Hurşit Taşçı (dk. 42) (Sivas Belediyespor), Uğur Bulut (dk. 34 k.k.), Çağrı Ortakaya (dk. 45) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Burak Aydın, Muhsin Polat, Hurşit Taşçı, Abdullah Halman (Sivas Belediyespor), Çağrı Ortakaya, Muhammet Reis, Berkay Değirmencioğlu (Sakaryaspor)