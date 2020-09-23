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2. Lig'de korona virüs şoku!

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Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare maçı konuk ekipte çıkan korona virüs vakaları nedeniyle ertelendi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını futbolu da vurmaya devam ediyor. Misli.com Lig Kırmızı Grup'ta 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Bayburt İl Özel İdare maçı, misafir takımda çıkan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Bayburt İl Özel İdare Spor, geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde 16 futbolcu, 3 antrenör ve 4 kulüp çalışanında korona virüs tespit edildiğini açıklamıştı.

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