200 metreden şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil 200 metreden şarampolden yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Dört Eylül köyü yakınlarında meydana geldi. A.Y. idaresindeki 33 FU 923 plakalı Lada marka otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metreden şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı olarak kurtulan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.