200 ürüne tasarım tescil belgesi

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen kültürel mirasın korunması ve geleceğe aktarılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde tasarlanan 200 ürün için tasarım tescil belgesi aldı.

Kültürel ögelerle harmanlanarak tasarlanan çalışmalar; giyim aksesuarları, takı tasarım, dekoratif bebekler, sanat tasarım gibi alanlarda sanatı yansıtan eşsiz ve çeşitliliği olan ürünlerden oluşuyor.