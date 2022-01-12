2010 rakımlı Geminbeli'de sürücüler kara hazırlıksız yakalandı

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza bürünürken, 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivas'ta öğle saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer yarım metreye kadar ulaştığı 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri Suşehri-Zara yolu arasında trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yağan kar ile birlikte etkili olan rüzgar ise karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor.

Park halindeki araçların karın altında kaybolduğu Geminbeli Geçidi'nde bazı sürücüler yoğun kar yağışına denk geldiklerini belirterek, şu an için herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdiler. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hafta sonuna kadar kar yağışının etkili olması bekleniyor.