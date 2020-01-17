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2020'nin ilk müftüler toplantısı gerçekleştirildi

Sivas’ta 2020’nin ilk müftüler toplantısı Kadı Burhaneddin Kur’an Kursu ve Eğitim Merkezinde Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas'ta 2020'nin ilk müftüler toplantısı Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş başkanlığında gerçekleştirildi.


İl ve ilçe müftülükleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, hizmetlerin etkin ve süratli bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek ve yürütülen hizmetleri değerlendirmek amacıyla düzenlenen müftüler toplantısına 16 ilçenin de müftüsü katıldı.


Toplantıda idari konuların yanı sıra okula giden çocukların ara tatil dönemlerinde cami ile bağının kurulmasını sağlamak ve cemaat alışkanlığı kazandırmak amacıyla 18 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında uygulanacak olan “Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz” programı ile 13 yaş ve üzeri gençlere yönelik olarak düzenlenecek olacak gençlik kampı etkinliği masaya yatırıldı.

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