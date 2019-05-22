21 bin 500 öğrenciye çevre bilinci aşılandı

Her yıl düzenli olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde verilen eğitim seminerleri kapsamında bu sene 155 okulda, 21 bin 500 öğrenciye ulaşıldı. Seminerlerin kapanış programı ise Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulunda düzenlendi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Abdurrahman Güney, müdürlük eğitmenleri, okul öğretmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Çöpten üretildi, yaklaşık 20 bin konutun ihtiyacı karşılandı

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, çöpten üretilen elektrik ile yaklaşık 20 bin konutun ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, "Belediye olarak bu konuda bir dizi çalışma yapmaktayız. 2018 yılı içerisinde 5 bin 500 ton ambalaj atığını, 26 bin 301 kilogram atık yağ ve 4 bin 300 kilogram elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdık. 878 ton tıbbı atığı toplayarak bertaraf ettik. Çöpten elde edilen elektrikle yaklaşık 20 bin konutun elektrik ihtiyacını karşıladık." dedi.

4 bin kilogram atık pil toplandı

Işık,2017-2018 öğretim yılında 4 bin 900 kilogram atık pili toplayarak toprak ve suyu koruduklarını ifade ederek, " Atık pil toplama kampanyasına verdiğimiz eğitimlerle destek olduk ve bunun sonucunda Sivas, kendisi ile eş değer nüfusa sahip iller arasında en fazla atık pil toplayan il oldu." şeklinde konuştu.

Ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü eğitmenleri tarafından öğrencilere çevre bilinci ve geri dönüşüm temalı seminer verildi.