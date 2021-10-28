21 milyonluk projenin ilk etabı tamamlandı, açılışı başkan yaptı

Sivas'ın ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak olan 21 milyon TL bedelli projenin ilk etabı tamamlandı. Proje kapsamında tamamlanan alt geçidin açılışını Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yaptı.

Sivas'ta saatte yaklaşık 2 bin aracın geçtiği İstiklal caddesi ve Abdul Vahabi Gazi caddesinin kesiştiği noktada 5 ay önce yapımına başlanılan alt geçit tamamlandı. 5 Kasım tarihinde resmi açılışı yapılacak alt geçit, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından bugün trafiğe açıldı. Geçitten aracı ile ilk geçen Bilgin oldu. Bilgin burada yaptığı açıklamada projenin 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirtip, “Ulaşım projelerinin çok önemli bir ayağı olan İstiklal Caddesi alt geçit projemizi tamamlamış bulunuyoruz. Biz şimdi geçidi trafiğe açıyoruz. Resmi açılışı ise inşallah 5 Kasım Cumartesi günü Cuma namazından sonra yapmış olacağız. Yaklaşık 5 ay önce başlattığımız projemiz ile birlikte şehrimizin Doğu aksındaki bağlantıyı kuran Abdül Vahabi Gazi ve İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada önemli bir trafik problemi vardı. Milletimizce de söz verdiğimiz gibi 29 Ekim'e yetiştirmiş olduk. Ben projenin her aşamasında emek veren herkese ve kuruma teşekkür ediyorum. Bu geçit projenin ilk ayağı ikici ayağı da İl Özel İdaresi makine ikmal tesisleri taşındıktan sonra 2022 yılı içerisinde Abdul Vahabi Gazi Caddesi Gökçekler Caddesi üzerinden Numune hastanesine bağlayacak olan ikinci etabı da tamamlamış olacağız. Belediyemize maliyeti yaklaşık 21 milyonu bulan bir proje. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.