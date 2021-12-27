Sivas'ın Divriği ilçesinde iki adrese yapılan baskında 22 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta kaçak ve sahte içkiye yönelik yapılan uygulama ve denetimler kapsamında polis tarafından Sivas'ın Divriği ilçesinde 2 adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda 11 litre sahte rakı, 8 litre sahte viski ve 3 litre etil alkol ele geçirildi. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan malzemelerde bulundu. İki kişi gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatıldı.