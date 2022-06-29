24 farklı branşta ücretiz spor eğitimi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Sivas'taki spor okulları 24 farklı spor branşında ücretsiz eğitim verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları başladı. Sivas'ta ki yaz spor okullarının açılış töreni, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik, antrenörler ve sporcular yer aldı.

24 farklı branş bulunuyor

Sivas'taki spor okulları 24 farklı branşta hizmet verecek. Atletizm, basketbol, bisiklet, boks, futbol, cimnastik, masa tenisi, eskrim, halter, hentbol, badminton, judo, kick boks, güreş, satranç, bocce, tenis, kayak, wushu, okçuluk, voleybol, halk oyunları, karate, taekwondo ve muaythai branşları Eylül ayına kadar sürecek.

Programda bir konuşma yapan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “5 -18 yaş arası tüm çocuklarımız için ilimizde bulunan tüm spor tesislerimiz kapısı sonuna kadar açılmış olacak. Biz istiyoruz ki ne kadar gencimiz ve çocuğumuz varsa gelsinler spor merkezlerinden antrenörlerimiz eşliğinde spor aktivitelerine katılsınlar. Her bir evladımızın içinde parlatılmayı bekleyen nice cevherler var. Biz onları elbirliğiyle keşfedecek, çocuklarımızı yetenekli oldukları alanlar da en iyisi olmaları için cesaretlendireceğiz. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebilecekleri merkezlerimizden yarının şampiyonları olabilecek kabiliyette çocuklarımızın çıkacağına canı gönülden inanıyorum. Bu duygularla tüm çocuklarımıza güzel bir yaz tatili diliyorum. Genç ve spor dostu şehir hedefimize katkı sunan tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

“Dolu dolu bir sezon geçireceğiz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, yaz okuluna katılan sporculara başarılar dileyerek, “Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün gerek Belediyemizin açmış olduğu yaz kurslarıyla birlikte tatilinizi hem eğlenerek hem de sağlıklı bir şekilde sporla iç içe geçirerek kendinizi yeni döneme daha iyi hazırlayacaksınız. Allah'a şükürler olsun fiziki altyapı alanında şehrimiz çok iyi noktada. İnşallah bunların içini de doldurarak sizleri sporla buluşturacağız. Dönem içerisinde farklı etkinliklerde sizlerle bir araya geldik. İnşallah dolu dolu bir sezonu hep birlikte başarıyla gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Spor tesislerimize bekliyoruz”

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik de, Türkiye'de eş zamanlı olarak yaz okullarının başladığını ifade etti. Keklik; “2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocuklarımızın yaz aylarını daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmelerinin yanı sıra çağımızın zararlı alışkanlıklarından uzak durmalarını, paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi öğretmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziran tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak spor salonlarımızın kapısını gençlerimize açmış bulunmaktayız. Yaşları 5 ila 18 arasında değişen her bir ferdimiz 24 farklı branşta dalında uzmanlaşmış antrenörlerimizin öncülüğünde spor tesislerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda sporcular gösteri de yaptı.