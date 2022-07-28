25 milyon liralık projelerin yarısı tamamlandı

Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ediyor. Çevre yolunu stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi'ne ulaştıracak olan stadyum yanı üst geçit ve bağlantı yolu projesinde çalışmalar yüzde 65 seviyesine ulaştı. Şehirde yeni bağlantı yolları ile alternatif ulaşım aksı oluşturmayı hedefleyen Sivas Belediyesi, bu amaç doğrultusunda Buhara Caddesi'ni Stadyum bölgesi ve Erzincan çevre yolunu birbirine bağlayacak. Bağlantı yolu üzerinde kalan mevcut hızlı tren hattı ise bir üst geçit projesi ile aşılacak. Hattın toplam uzunluğu 2 kilometre olacak. Proje içerisinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir adet kavşak, Sivasspor Caddesi üzerine ise 25 metre genişlik ve 450 metre uzunluğunda bir köprü inşa edilecek. Projelerin toplam maliyeti 25 milyon lirayı bulacak.

“29 Ekim tarihimizde hemşerilerimizin hizmetine açmış olacağız”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Bağlantı yolu ve üst geçit projesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramında vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Şehrimizin ulaşım sorununu çözme noktasında hummalı çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu projemizde tamamlandığı zaman Erzincan yolu, Sivasspor Meydanımızdan ve Stadyumun yanından öncelikle Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına oradan Buhara Caddemize ulaşacak ve sonrasında Tuzlugöl üzerinden Fatih Mahallesi'ne bağlanarak yeni bir arter açılmış olacak. Yapmış olduğunuz ulaşım projelerimizdeki hedefimiz memleketimizin uzun vadede trafik sorunlarına çözüm bularak ulaşım rahatlığı ve konforunu sağlamaktır. İnşallah 29 Ekim tarihimizde hemşerilerimizin hizmetine açmış olacağız” dedi.