2.Abdülhamid Han'a vefa, cezaeviydi müzeye çevrildi, 18 bin kişi ziyaret etti

Sivas'ta Abdülhamit Han tarafından Sanayi Mektebi olarak inşa ettirilip, 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldıktan sona geçtiğimiz yıl restore edilerek müzeye çevrilen Sanayi Mektebi açıldığı günden bu yana 18 bin kişiyi ağırladı.

Osmanlı dönemi padişahlarından 2. Abdülhamid Han döneminde Sivas'a yaptırılan Sanayi Mektebi günümüzde müze olarak kullanılıyor. 1961 yılında darbe yönetimi tarafından cezaevine çevrilen ve 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan Sanayi Mektebi, Sivas Valiliği tarafından 2019 yılında restorasyona alındı. Bu yıl restorasyonu tamamlanan bina 10 Temmuz tarihinde müze olarak ziyaretçilerine açıldı. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gören Sanayi Mektebi Müzesi il içinden ve il dışından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Etnografik eserlerin olduğu müzede Sivas'ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının tekrar icra edildiği atölyelerde bulunuyor. Yaklaşık 4 aydır faaliyette olan müzeyi ortalama 18 bin kişi ziyaret etti.

1961 yılında cezaevine çevrildi

Sivas Kültür A.Ş. Müzeler Müdürü Uzman Sanat Tarihçi Fatih Mehmet Tanrıveren, “Sivas Hamidiye Sanayi Mektebi isminden de anlaşılacağı üzere Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde Dönemin Valisi Reşit Akif Paşa tarafından 1902 yılında yapılmış bir mekteptir. Sanayi mektepleri 5 ile 13 yaş arasındaki özellikle yetim çocukların meslek sahibi olması, hayata kazandırılması için aynı zamanda dışarıdaki Sanayi Devrimiyle beraber gelen teknolojiye , makineleşmeye uygun kalifiye eleman yetiştirmek için açılan bir okuldur burası. 59 yıl boyunca burası Sanayi Mektebi olarak kullanılıyor,1939'da sonra Milli Eğitime devrediliyor. Sanat okullarına çevriliyor. 1961 yılında ise burası yarı açık cezaevine çevriliyor'' dedi.

“Viran bir hale gelmişti''

Tanrıveren, restorasyon çalışmaları öncesinde viran halde olduğunu belirterek, “Tam 58 yıl boyunca burası 2019 yılı restorasyon çalışmaları başlayana kadar cezaevi olarak kullanılıyor. 2019'dan sonrada şimdiki halini alıp müzeye çevrilmiş oluyor. Restorasyon ilkelerine bağlı kalarak korunabildiği büyük ölçüde orijinalliğiyle bırakılmaya çalışıldı. Cezaevinde o kadar çok mahvolmuştu ki artık tamamen viran bir hale gelmişti. Çok büyük maliyetlerle beraber Sivas Valiliğinin destekleriyle güzel bir restorasyon çalışması oldu. Burayı Sanayi Mektebi olarak hiç kimse bilmiyor neredeyse. Yüzde 99 diyebiliriz. Yarı açık cezaevi denildiğinde hemen buluyorlar burayı ve geldiklerinde çok şaşırıyorlar.' Biz burayı böyle bilmiyorduk, böyle bir eser var mıydı' diyorlar. Değişik tepkiler alıyoruz. Yaklaşık 4 ay önce açıldı. Açılıştan beri ortalama 18 bin kişi ziyaret etti'' şeklinde konuştu.