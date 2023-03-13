İhlas Haber Ajansı

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3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Gürün ilçesi Etlik mevkiinde meydana geldi. Kazada Sivas istikametinde seyreden 58 ABG 987, 58 ADJ 135 ve 58 ABT 459 plakalı araçların karıştığı kazada S.D., İ. Ş. , M. A.,ve R. A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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