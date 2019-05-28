Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarının gösteri ve dinleyici sayılarına ilişkin istatistiki verileri açıkladı. Verilere göre Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından 2016-2017 sezonu arasında icra edilen 8 gösteriyi 2 bin 400 kişi izlerken, 2017-2018 sezonunda icra edilen 10 gösteriyi toplam 3 bin 300 kişi dinledi.

Sivas'ta dinleyici sayısı yüzde 37,5 arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; Türkiye'de 2017-2018 sezonunda, 2016-2017 sezonuna göre koroların yaptıkları gösteri sayısı yüzde 7,8 azalarak 165 oldu. Koro izleyici sayısı, 2017-2018 sezonunda koro gösterisi yapılan 10 il arasında Diyarbakır'da yüzde 123 , Sivas'ta yüzde 37,5, Elazığ'da yüzde 28 arttı. Aynı dönemde izleyici sayısının en çok azaldığı iller yüzde 83,8 ile İzmir, yüzde 27,2 ile İstanbul ve yüzde 10,9 ile Ankara oldu.