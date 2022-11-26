3 gündür aranıyordu, 30 kilometre uzaklıkta bulundu

Sivas'ın Gürün ilçesinde 3 gündür aranan zihinsel engelli adam, kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, zihinsel engelli İrfan Arabacı (41) 3 gün önce Gürün'ün Çiçekyurt köyü yakınlarında kayboldu. Yakınları Arabacı'dan bir süre haber alamayınca durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından her yerde didik didik aranan Arabacı, kaybolduğu noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kındıralık köyünde bir ağılın yanında bitkin halde otururken bulundu. Köy sakinlerinden Serdar Boyrazoğlu tarafından bulunan Arabacı, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarma ekipleri bitkin haldeki adamı alarak hastaneye götürdü. Arabacı'yı gören yakınları büyük bir mutluluk yaşadı. Tedavi altına alınan Arabacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.