3 katlı binada yangın çıktı minik çocukları polis ısıttı

Sivas'ta polis ekipleri 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangından tahliye ettikleri çocukları ekip aracında ısıttı.

Edinilen bilgilere göre yangın, 4 Eylül Mahallesi 26. Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında yaşandı. Yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı binanın çatısını alevler sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplere yangına müdahale ederken apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. 5 çocuğun ise yangının söndürülmesini beklerken üşüdüğü polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Ekipler küçük çocukları ekip arabalarına alarak ısınmalarını sağladı. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yabancı uyruklu vatandaşlar apartmana girdi. Yangının soba bacasından çıktığı tahmin ediliyor.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.