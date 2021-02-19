3 kez kanseri yendi, 4'üncüde yaşam mücadelesini kaybetti

Sivas'ta iki kez böbrek nakli olup, 3 kez de kalınbağırsak kanserini yenen 29 yaşındaki Durukan Yıldız, 4. kez kansere yakalanıp yaşam mücadelesini kaybetti.

Durukan Yıldız, 2004 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Babası Halim Yıldız'dan böbrek nakli olan Yıldız'ın 2014 yılında hastalığı bir kez daha tekrarladı. Bu kez de annesi Döndü Yıldız'dan böbrek nakli yapıldı. Yaklaşık 8 ay sonra Yıldız'a kalınbağırsak kanseri teşhisi konuldu, ameliyat olan genç adam 1 yıl boyunca kemoterapi gördü. Ancak hastalığı 2016 yılında yeniden nükseden Yıldız, bu kez karaciğerinden ameliyat geçirdi. Aldığı kemoterapi ile kanseri yenen gencin rahatsızlığı 2018 yılında bir kez daha nüksetti. Yılmadan hastalıkla mücadele eden Durukan Yıldız, aldığı kemoterapi ile bir kez daha kanseri alt etti. Yeniden hastalığı nükseden Yıldız, diyalizden çıktıktan sonra rahatsızlandı. Tedavi altına alınan Yıldız, 29 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti. Vefatının ardından birçok sevenini üzen Yıldız için Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Ay Yıldızlı Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cansız bedeni Sıra Mezarlığına defnedildi.

"Dördüncüyü yenemedi"

Baba Halim Yıldız, oğlu Durukan Yıldız'ın üç sefer kanseri yendiğini dördüncü kez kanseri yenemediğini ifade ederek, "2014'te ikinci bir böbrek nakli oldu. Daha sonra kolon kanserine yakalandı. Üç sefer yendi. Dördüncüyü yenemedi. Hastanede yatıyordu. Diyalizden çıktı, rahatsızlandı, hayatını kaybetti" dedi.