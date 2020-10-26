3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasında

Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 52 KB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjden karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.