3 mahallede yağmur ve içme suyu hatları yenileniyor

Sivas'ta Örtülüpınar, Halil Rıfat Paşa ve Yeşilyurt Mahallelerinde aşırı yağış sonrası sürekli tıkanan yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için SİBESKİ ekipleri çalışmalara başladı. Ana caddeler ve ara sokaklarda içme suyu hattında da yenileme çalışmalarının startı verildi.Yağışlar sırasında biriken suların kolay deşarj edilmesi ve altyapı probleminin çözülmesi amacıyla yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarının başladığı 3 mahallede ayrıca eskiyen içme suyu hatları da yenileniyor.Yapılan çalışmalarda su kayıp ve kaçaklarının önüne geçilmesi, vatandaşların daha kaliteli su içebilmesi amacıyla yıpranan asbest boruları da polietilen borularla değiştiriliyor.

Hilmi Bilgin'e teşekkür

Örtülüpınar Mahalle Muhtarı Rüştü Delice, aşırı yağış olduğunda ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek,“Şu anda Belediye ekiplerimiz mahallemizde hummalı bir çalışma içerisine girdiler. İçme suyu hatlarımız yenileniyor. Asbest borular daha sağlıklı olan polietilen borularla değiştiriliyor. Ayrıca yağmur suyu ishale hattımız da yenileniyor. Aşırı yağış olduğu zaman logarlar da tıkanmalar yaşanıyor bu da çarşı merkezinde olmamız münasebetiyle ciddi sorunlar yaşatıyordu. Şu ana kadar yapılmayan işlerimiz Hilmi Bilgin Başkanımızın talimatı sonucunda yapılıyor. Bu çalışmaların bitiminde bütün evlerimize ve iş yerlerimize yeni su bağlantılarını yapılacak. Ardından fen işleri ekiplerimiz yol ve kaldırım çalışması yaparak mahallemizin sorunlarını ortadan kaldırmış olacak. Ben mahalle sakinlerim adına başta Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.