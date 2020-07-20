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3 metrelik çukurda mahsur kalan köpek ve koyunu itfaiye kurtardı

Sivas’ta 3 metre derinliğindeki su dolu çukurda mahsur kalan koyun ve köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta 3 metre derinliğindeki su dolu çukurda mahsur kalan koyun ve köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


4 Eylül Stadyumu mevkii, hızlı tren yolu kenarında bulunan 3 metre derinliğindeki su dolu çukurda bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, çukurda mahsur kalan köpeği kurtararak doğaya bıraktı. İtfaiye erinin kurtardığı köpeği sevmeye çalışması ise dikkat çekti.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir başka çukurda mahsur kalan bir koyun da yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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