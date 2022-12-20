3. sınıf öğrencilerinden Sema gösterisi

sınıf öğrencileri tarafından “Sema Gösterisi” gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Mevlana Haftası ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte Sınıf Öğretmeni Sevil Yalçın yönetiminde 3. sınıf öğrencileri tarafından “Sema Gösterisi” gerçekleştirildi. Semazen elbiseleri giyen öğrenciler ney ve kanun eşliğinde “Döndüm Mevlana Gibi” adlı sema gösterisini canlandırma imkanı buldular.

“Bu manevi iklimi bizzat yaşamalarını ve yaşatmalarını amaçladık”

Müezzin Mahmut Güven ney ile, Kerem Selvi ise kanun ile eşlik etti. Sınıf Öğretmeni Sevil Yalçın yaptığı açıklamada, “Şeb-i Arus haftasında bu çalışmayla öğrencilerimizin canlandırma tekniğini kullanarak bu manevi iklimi bizzat yaşamalarını ve yaşatmalarını amaçladık. Mevlana Celaleddin-i Rumi bu topraklarda yetişmiş büyük bir değer. Bu değeri öğrencilerimizin öğrenmeleri ve onun felsefesini anlamalarını amaçlıyoruz. Anadolu topraklarında ilmiyle ve öğütleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten; büyük alim ve mütefekkir, sevgi ve hoşgörü medeniyetimizin mimarlarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslatının 749. sene-i devriyesinde rahmetle anıyor, musikileriyle çalışmamıza nefes veren Müezzin Mahmut Güven'e ve Kerem Selvi'ye çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.