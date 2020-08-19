335 aday itfaiye eri olabilmek için ter döktü

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine alınacak 67 itfaiye eri için başvuran 335 kişi 2 gün süreyle yapılan sözlü ve bedensel yeterlilik sınavlarına katıldı. Mülakatlar, Sınavların ilk gününde

Şubat ayında müracaatları alınan itfaiye eri alımı için sözlü ve spor mülakat tarihi 2 Mart Pazartesi günü olarak belirlenmişti. Korona virüs tedbirleri nedeniyle ertelenen mülakatlar 17-18 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yenişehir istasyonunda gerçekleştirilen mülakatlara 335 aday katıldı. 2 gün süren sınavların ilk gününde 165 ikinci gününde ise kalan itfaiye eri adayları zorlu spor ve sözlü mülakatlarda mücadele verdi.Sosyal mesafe, hijyen, maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen mülakatta adayların tek tek ateş ölçümleri yapıldı. Adaylara itfaiye personelleri tarafından çay ve poğaça ikram edildi.

Adaylar sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda sık sık uyarıldı

İstanbul'dan gelerek mülakata katılan Enes Oktaylı “Sivas Belediyesi itfaiye eri alımını duyunca bende başvurmak istedim. İtfaiyecilik okulu mezunuyum. Böylece kendimi deneme fırsatı buldum. Bizi araç sürüş testine spor ve sözlü mülakata tabi tuttular. Devamlı araç kullandığım için sürüş testinde zorlanmadım. Spor mülakatında elimden geldiğince hızlı olmaya çalıştım. Sözlü mülakatta ise ‘bildiğim sorulara cevap verdim, bilmediğimi de bilmiyorum' dedim. Gayet iyi geçti, memnun kaldım. Zaten Korona virüs nedeniyle bir süre ertelenmişti mülakat. Ancak burada sosyal mesafe, hijyen, maske, eldiven kuralları konusunda sık sık bizleri uyardılar. Ateş ölçümlerimiz yapıldı. Bizlerle çok ilgilendiler, herkese teşekkür ediyorum” dedi.