35 yıllık mesele çözüme kavuştu

Sivas'ta yaşanan 35 yıllık alt yapı meselesi çözüme kavuşturuldu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ta Mevlana Mahallesinde yaklaşık 300 hanenin bulunduğu bölgede yapılan asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi. Burada bir açıklama yapan Mevlana Mahallesi muhtarı Kazım Gözel, “35 yıldır yapılmayan ve 300 dairelik ve bin vatandaşımızın yaşadığı bölge de yapılan çalışmalardan dolayı sizlere mahallem adına teşekkür ediyorum. Gönül belediyeciliğini öncü kılarak yapmış olduğunuz hizmetlere minnettarız” dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yaptığı açıklamada, “ Bizim temel görevimiz insanımızın hayatını kolaylaştıracak yaşam standartını artıracak projeleri hayata geçirmek. Bunları yaparken de şehrin alt yapısını, fiziki ve kültürel yapısını da koruyarak devasa projeleri hayata geçireceğiz. 2020 yılın da pandemi nedeniyle başlayamadığımız projeleri 2021 yılında hayata geçirerek şehrimize vizyon ve değer katacak projeleri vatandaşlarımız ile buluşturacağız” dedi.

Başkan Bilgin, “İnsanımızın hayatını zorlaştıran mahalle, cadde ve sokaklarda küçük dokunma ile yapılabilecek çalışmaları yapmak bizim temel görevimiz. Bizim temel misyonumuz insan hayatını kolaylaştıran, insana dokunan hizmetleri hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin yaşadığı sorunu çözmek. Burada yapılan hizmet ile vatandaşımızın sorunu çözüme kavuşmuş oldu. 65 mahallemize de eşit, adaletli ve hemşehrimizin mahalle de mutlu hissettiği hizmetlerimiz devam edecek. Bizi biz yapan bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz.” Şeklinde konuştu.