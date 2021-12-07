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37 şüpheli yakalandı, suç işleyenlere ceza yağdı

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanırken yakalanan şüphelilerden 10’una çeşitli suçlardan 56 bin 445 TL para cezası uygulandı .

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanırken yakalanan şüphelilerden 10'una çeşitli suçlardan 56 bin 445 TL para cezası uygulandı .


Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama ve operasyonlar yapıldı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 13.92 gram metamfetamin, 10.20 gram esrar, 77 adet sentetik ecza hap, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 8 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 37 şahsa, çeşitli suçlardan adli işlem yapılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 5 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 34 bin 545 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu.5 şahsa ise karayolları trafik kanununca toplamda 21 bin 898 lira cezai işlem uygulandı.

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